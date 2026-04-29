Almenys dos ferits en un atac contra una sinagoga al nord de Londres

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han resultat ferides aquest dimecres en un atac perpetrat contra una sinagoga al barri de Golders Green, al nord de Londres, la capital del Regne Unit, segons ha informat l'ONG jueva de resposta a emergències Shomrim.
L'organització ha indicat en un comunicat difós per les xarxes socials que l'incident ha tingut lloc al nord-oest de la ciutat i que, després de l'atac, el principal sospitós ha fugit amb l'arma a la mà.
No obstant això, diversos membres de l'organització l'han pogut retenir fins a l'arribada de les forces de seguretat, que l'han detingut per traslladar-lo a comissaria. Mentrestant, les víctimes estan sent ateses per unitats del servei d'ambulància jueu Hatzola.
El primer ministre del país, Keir Starmer, ha reaccionat poc després a l'atac, el qual ha descrit com "molt preocupant" durant una intervenció davant els diputats a la Cambra dels Comuns.
"Això és profundament preocupant per a tots els qui som en aquesta cambra", ha afirmat, alhora que ha confirmat que ja s'ha obert una investigació". "Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per contribuir-hi", ha afegit.
En aquest sentit, ha afirmat que "hi ha una absoluta i clara determinació de combatre qualsevol atac d'aquesta mena, els quals s'han vist massa sovint darrerament", segons informacions recollides pel diari 'The Guardian'.