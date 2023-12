Almenys dos candidats morts i un altre de segrestat a RDC a quatre dies de les eleccions generals

Un míting del president Tshisekedi se salda amb 30 ferits per les fortes pluges



MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys dos candidats del partit del Govern congolès han mort i un tercer ha resultat segrestat al nord i al nord-est del país durant les últimes hores de la campanya electoral a la República Democràtica del Congo, a quatre dies de les generals del 20 de desembre, enmig d'un ambient d'extrema tensió.

El primer candidat mort ha estat identificat com a Sadiki Espoir Ndabuye, que es presentava pel partit del Govern congolès, Unió per la Democràcia i el Progrés Social (UPDS) a les eleccions locals pel territori d'Uvira, a la província de Kivu Sud. Segons fonts del portal de notícies Actualité, Ndabuye va morir per diversos trets quan circulava per la localitat.

Un altre company seu, identificat com a Joseph Katsongo Tshomba, va morir en rebre un tret al cap a prop de Semuliki, al territori de Beni de la província de Kivu Nord, en un atac atribuït a les milícies de les Forces Democràtiques Aliades (ADF), una de les més violentes del continent africà, segons fonts militars a Radi Okapi. Dos candidats, també de l'UDPS, van resultar ferits en l'incident.

El diputat segrestat ha estat identificat com a Amini Kabaka Shemu i es troba ara en mans d'un grup no identificat d'homes armats "després de caure en una emboscada a Bwegera, a Kivu Sud, segons fonts d'Actualité.

La cap de la Missió de les Nacions Unides a la República Democràtica del Congo (MONUSCO), Bintou Keita, ja va avisar aquest passat dilluns els membres del Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'augment de la inseguretat al país abans de les eleccions.

A aquesta situació, s'hi sumen els brots de còlera i de xarampió o els "alarmants nivells" de violència de gènere, a més de la sortida de la MONUSCO del país, sol·licitada pel Govern d'RDC i aprovada per l'ONU, raó per la qual ja s'estan explorant altres vies per continuar enviant-hi ajuda humanitària.

D'altra banda, almenys 32 persones han resultat ferides com a conseqüència d'un accident que ha tingut lloc durant un míting del president del país, Félix Tshisekedi, a la ciutat de Tshikapa, a la província de Kasai.

Segons les primeres informacions recollides per Actualité, els ferits són un grup de joves que van acabar caient de la teulada d'una escola quan s'intentaven refugiar d'un aiguat que va començar a caure poc abans de l'arribada de Tshisekedi.

Tots els ferits han estat ingressats a l'hospital de Kanzala.