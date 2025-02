Almenys divuit morts en una estampida a una estació de tren de Nova Delhi

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys divuit persones, inclosos quatre menors d'edat i onze dones, han mort aquest dissabte en una estampida a l'estació de ferrocarril de Delhi durant el festival hindú de Kumbh Mela, que se celebra cada dotze anys, la pròxima el 26 de febrer d'aquest any.

Dos dels trens del pelegrinatge van ser retardats per l'excessiva acumulació de gent, la qual cosa va provocar un moviment sobtat i l'allau fatal, segons informa la televisió índia NDTV. Un portaveu de l'hospital Lok Nayak de Nova Delhi havia confirmat prèviament quinze víctimes: deu dones, tres menors i dos homes. Més tard, els sanitaris de l'hospital Lady Harding han sumat tres morts més.

Tot va començar cap a les 20.00 (15.30 a l'Espanya peninsular) entre les andanes 14 i 15 de l'estació, en què els passatgers esperaven per pujar als trens amb destinació a Prayagraj, destinació de torn de la peregrinació de Kumbh Mela. Quan es va començar a omplir el tren es va fer evident que no hi cabia tota la gent present i van començar les empentes.

Les autoritats havien reforçat la seguretat i cinc dotacions de bombers van respondre en rebre l'alerta, ha destacat el ministre de Ferrocarrils, Ashwini Vaishnaw, en la seva primera reacció, abans de saber que hi havia morts.

"La situació està sota control a l'estació de ferrocarril de Nova Delhi. La policia de Delhi i la policia de ferrocarrils estan al lloc. Els ferits han estat evacuats als hospitals. Una trens especials han iniciat l'evacuació de la gent", ha indicat Vaishnaw a X.

Per la seva banda, el governador de Delhi, ha asseverat a través de la mateixa plataforma que ha encarregat al "secretari cap i al comissionat de policia que abordin la situació" després d'aquest incident "desafortunat", al mateix temps que ha donat ordres als cossos de seguretat al seu càrrec de desplegar personal de socors sobre el terreny. "Estic fent un seguiment constantment les operacions", ha garantit.

Mentrestant, els ferrocarrils d'Índia han ordenat l'obertura d'una investigació i el primer ministre, Narendra Modi, ha manifestat el seu condol per l'incident. "El meu condol per l'estampida a l'estació de ferrocarril de Nova Delhi. Penso en tots els que han perdut éssers estimats. Reso per la ràpida recuperació dels ferits. Les autoritats estan ajudant els afectats", ha assegurat.