Almenys divuit morts i 24 ferits en bolcar un autobús de passatgers al centre del Perú

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys divuit persones han mort i prop d'una trentena han resultat ferides en bolcar aquest divendres a la tarda un autobús de passatgers a la província de Tarma, situada al departament de Junín, al centre del Perú, segons ha informat la Direcció de Salut de la regió en el seu últim recompte, recollit per l'agència oficial de notícies del país, Andina.

El director de la Xarxa Integrada de Salut de Tarma, Aldo Tineo, en una compareixença pública prèvia recollida per la premsa local, ha detallat que l'autobús, que cobria la ruta des de Lima fins a La Merced --a Junín-- amb més de 60 passatgers a bord, va caure per un pendent de 50 metres en el tram conegut com a Shig Shag.

El Ministeri de Salut ha informat en una publicació a X que els afectats han estat traslladats a l'Hospital Félix Mayorca Soto, a Tarma, i a altres centres de salut dels districtes de Palca, Acobamba, Huasahuasi i Palcamayo, a la mateixa província, per ser atesos.

"Des del primer moment activem el nostre pla de resposta per garantir l'atenció als ferits. Agraeixo profundament el compromís del personal de salut que va actuar amb rapidesa, professionalisme i humanitat en aquesta situació d'emergència", ha manifestat el director de la xarxa.

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tant els membres del cos general de Bombers com efectius la Policia Nacional del Perú per dur a terme tasques de rescat i auxili i iniciar "les indagacions pertinents" per esclarir circumstàncies en què es va produir l'incident.