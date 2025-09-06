Almenys disset morts en atacs israelians a Gaza durant la jornada de dissabte

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys disset persones han mort des de l'alba d'aquest dissabte en atacs de les forces armades israelianes, segons han informat fonts del Ministeri de Sanitat del govern gazià, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
Del total, deu corresponen a la ciutat de Gaza, objectiu declarat del Govern israelià, que pretén llançar imminentment una ofensiva contra aquesta població, segons recull l'agència de notícies palestina Sanad.
Aquest mateix dissabte Israel ha destruït la torre d'Al-Susi, un dels edificis d'habitatges més alts de la ciutat. L'edifici es troba al carrer Al-Sina, al barri de Tel al-Hawa, just enfront d'una seu de l'ONU.
"Els terroristes de Hamas van instal·lar equips per recaptar informació i llocs d'observació a l'edifici per vigilar la localització de les tropes de les FDI a la zona", han assegurat les Forces de Defensa d'Israel (FDI), que prèviament havien emès una ordre d'evacuació que ja anticipava l'atac. Segons la versió israeliana, els milicians també havien instal·lat "nombrosos artefactes explosius" als voltants de l'edifici.
D'altra banda, vuit civils han mort aquest dissabte a la tarda en un bombardeig d'avions de combat israelians sobre la casa de la família Abú Tayé, al barri del Xeic Raduán de la ciutat de Gaza.
A més ha mort un nen i diverses persones més han resultat ferides en un bombardeig isarelí sobre un vehicle prop de la Mesquita Al-Bashir, a Al-Mawasi, a Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí.
A més, l'Hospital Al-Nasser ha rebut cinc morts víctimes d'atacs israelians. Els morts estaven fent cua per rebre ajuda humanitària prop d'un centre de repartiment al sud-oest de Khan Yunis.
Mentrestant, l'Hospital Al-Amal ha informat de sis ferits en un atac israelià contra un grup de persones que s'havien desplaçat per examinar els danys causats per un atac anterior d'un dron israelià al barri d'Al-Amal, en el nord-oest de Khan Yunis.
Fonts palestines també han denunciat un atac de drons israelians sobre habitatges civils del carrer Al-Yalaa de Ciutat de Gaza, així com bombardejos d'artilleria sobre el barri d'Al-Tufah, també a la capital gaziana.
Mentrestant, a Deir al-Balah, una nena de sis anys identificada com Jadiya Muhammad Tamraz ha mort a causa de la gravetat de les ferides patides fa uns dies, quan va ser bombardejada la casa de la seva família a l'oest de la ciutat de Gaza. En l'atac van morir el seu pare, Muhammad Tamraz, i la seva mare, Alaa Tamraz. Una altra filla, va sobreviure a l'atac.
D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha informat que són ja almenys 382 les persones que han mort a la Franja de Gaza per falta d'aliments, un recompte que inclou per primera vegada més de cent morts des que l'ONU va declarar formalment la fam a l'enclavament palestí el passat 22 d'agost.
En concret, 104 persones han mort desnodrides des de llavors, entre elles una vintena de nens. El recompte del Ministeri, controlat per Hamas, estima que la inseguretat alimentària ja s'ha cobrat la vida de 135 menors d'edat a la Franja, malgrat les crides constants a Israel perquè permeti l'entrada de més ajuda.
L'ofensiva militar israeliana, iniciada l'octubre del 2023 com a resposta als atacs perpetrats per Hamas, ha matat en aquests gairebé dos anys a 64.368 persones, mentre que més de 162.000 han resultat ferides. Les autoritats locals temen que el recompte real sigui molt superior, ja que encara hi hauria cadàvers entre els enderrocs o en zones inaccessibles.