Almenys deu morts per un atac rus sobre la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu persones han mort i més d'una vintena han resultat ferides per una sèrie d'atacs llançats el divendres a última hora per les Forces Armades de Rússia als voltants d'una gasolinera de la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia, situada a l'est del país, segons les autoritats locals.

El Servei d'Emergències d'Ucraïna ha actualitzat aquest dissabte a Telegram el recompte i ha advertit que vuit dels deu morts estaven dins dels seus vehicles. Entre els ferits hi ha almenys tres nens, inclòs un bebè de quatre mesos.

Per al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, aquest bombardeig demostra que "les paraules de Rússia no signifiquen res" quan continuen llançant atacs de manera pràcticament diària. "Les seves bombes i míssils parlen de manera més clara", ha sentenciat a les xarxes socials.

Zelenski ha condemnat també un altre atac sobre un edifici civil a la ciutat de Krivói Rog, també a l'est, i que ha deixat tres morts i 16 ferits, segons un recompte oficial difós aquest dissabte i que no és definitiu, ja que hi hauria encara una persona soterrada sota la runa.

"Putin no vol una pau real sinó poder tractar tots els països d'aquesta manera, amb bombes, míssils i qualsevol altra forma de violència. Només mitjançant la força podem resistir-ho. I només mitjançant la força podem establir una pau real", ha dit Zelenski, convidat aquest dissabte als actes de reobertura de la catedral de Notre-Dame de París, on coincidirà amb el president electe dels Estats Units, Donald Trump, i altres líders mundials.