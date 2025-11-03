Almenys deu morts i més de 250 ferits per un sisme de magnitud 6,3 al nord de l'Agfanistán

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys deu persones han mort i 260 han resultat ferides al nord de l'Afganistan com a conseqüència del sisme de magnitud 6,3 que aquest diumenge ha sacsejat la província de Samangan i altres regions.
El portaveu del Ministeri de Sanitat afganès, Sharafat Zaman Amar, ha ofert aquest nou balanç de víctimes en el seu compte de la xarxa social X, on ha indicat que les xifres poden variar lloc que "els equips de rescat continuen treballant a la zona".
Així mateix, ha assenyalat que ja s'han desplegat equips mèdics en el lloc del terratrèmol i les autoritats talibans "han ordenat a tots els hospitals propers que es preparin per atendre millor als ferits".