Almenys deu morts, entre ells dos policies, en el "conflicte armat intern" declarat a l'Equador

Les autoritats denuncien la presa per homes armats de cinc hospitals i del canal equatorià TC Televisió

Alliberats tres agents de Policia que havien estat segrestats

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu persones han mort, entre ells dos agents de Policia Nacional de l'Equador, i tres han resultat ferides, en el marc del "conflicte armat intern" declarat pel Govern equatorià, liderat per Daniel Noboa, a causa de l'espiral de violència desencadenada per l'activitat de grups "narcoterroristas".

En un primer moment s'ha informat de la mort de vuit persones i tres ferits, inclòs un Policia ferit d'arma de foc, en incidents separats a Guayaquil, segons ha explicat el cos policial en una roda de premsa realitzada al costat de l'alcalde de la ciutat, Aquiles Álvarez, en les instal·lacions de l'empresa pública municipal per a la Gestió de Riscos i Control de Seguretat de Guayaquil, Segura EP.

En un comunicat posterior, la Policia de l'Equador ha informat de la mort de dos agents "vilment assassinats per delinqüents armats" en la localitat de Nobol, a la regió de Guayas, als quals ha identificat com Alex Taday i Luis Guanotuña. "Aquest és el sacrifici que jurem a la pàtria i no descansarem fins a donar amb els responsables d'aquest fet criminal", segons ha indicat a través de les seves xarxes socials.

La taula de treball liderada per l'alcalde de Guayaquil ha informat que també s'ha registrat la presa de cinc hospitals i del canal equatorià TC Televisió per un grup d'encaputxats armats, així com danys en infraestructures i vehicles.

A més, les autoritats han comunicat l'alliberament de tres agents que havien estat segrestats a la ciutat de Machala, al sud del país, en un incident en el qual han detingut una desena de persones implicades "en aquests actes de terrorisme". També han detingut dotze suposats responsables de fets violents a Esmeraldas (nord), als quals han requisat bombes molotov i vehicles robats.

Al seu torn, la Policia ha asseverat que ha desarticulat una organització "terrorista" a Ambato (centre), en una operació que s'ha saldat amb 17 arrestats, entre ells tres pròfugs, i diversos vehicles i armes confiscades. Així mateix, han arrestat en Los Ríos (centre) a set "subjectes vinculats al segrest de servidors policials i fets terroristes amb explosius".

Per la seva banda, la Fiscalia equatoriana ha informat que processarà a tretze persones pel delicte de terrorisme a causa que van ingressar armats en les instal·lacions de la cadena de televisió i per retenir al personal del mitjà de comunicació, segons resa un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

El Ministeri Públic també ha formulat càrrecs per delicte d'evasió contra els 17 presos que es van escapolir del Centre de Privació de Llibertat de Riobamba i que han estat recapturados durant la jornada d'aquest dimarts.

L'alcalde de Guayaquil ha subratllat que el seu compromís "és amb la seguretat" de la ciutat: "Anem a treballar de manera proactiva i col·laborativa amb la força pública, a els qui recolzem irrestrictamente. Seguirem cooperant amb el nostre contingent local de seguretat per enfortir la resposta conjunta davant la seriosa crisi de seguretat".

També ha fet una crida a la "unitat nacional" i ha mostrat la seva confiança en què "les Forces Armades i la Policia Nacional "prendran les mesures necessàries per restablir l'ordre i la pau al país". L'alcalde s'ha solidaritzat amb les famílies de les víctimes i ha enviat la seva disposició al mandatari.

Això es produeix després que Noboa decretés el dilluns l'estat d'excepció per permetre als comandaments policials i militars intervenir les presons després d'assegurar que el país viu "una crisi de seguretat penitenciària", després que les autoritats confirmessin l'evasió de 'Fito' de la presó Regional Guayas, a Guayaquil, una de les implicades en la recent ona de violència i inestabilitat dins dels presidis equatorians.