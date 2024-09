Almenys deu morts i 40 ferits després de bombardejos de l'Exèrcit del Sudan al Darfur Nord

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu persones han mort i altres 40 han resultat ferides en bombardejos realitzats per l'Exèrcit del Sudan contra la ciutat de Mellit, situada a la regió del Darfur Nord, on les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF), enfrontades amb les Forces Armades des d'abril del 2023, han dut a terme una onada de detencions.

L'Exèrcit ha llançat entorn d'una desena de bombes, que han impactat i destruit quatre habitatges als barris d'Al-Nasr i Al-Qubba, a més de causar morts i greus danys als mercats d'Al-Aish i d'Al-Tawahin, segons ha informat el diari 'Sudan Tribune'.

Les RSF, per la seva banda, han arrestat a més de 30 persones acusades de col·laborar amb l'Exèrcit mitjançant l'enviament de coordenades per als atacs aeris contra la ciutat, per la qual passa la ruta d'ajuda humanitària designada per l'Exèrcit i que a més serveix com a entrada de vehicles procedents de Líbia.

D'altra banda, el Govern regional del Darfur ha acusat a les RSF de saquejar i obstruir combois d'ajuda humanitària procedents de Txad i dirigits cap a diverses ciutats del Darfur.

D'igual forma, ha advertit que els paramilitars estan preparant una gran ofensiva sobre la ciutat del Fasher, la capital estatal, que es troba sota un cruent setge des de l'abril.

El Sudan es troba sumit en una guerra civil arran de les hostilitats que van esclatar a l'abril del 2023 en el marc d'un augment de les tensions entorn a la integració de les RSF en el si de les Forces Armades, part clau d'un acord signat al desembre per formar un nou govern civil i reactivar la transició oberta després del derrocament al 2019 d'Omar Hassan al-Bashir, danyada pel cop d'estat d'octubre del 2021, en el qual va ser enderrocat el primer ministre d'unitat, Abdalà Hamdok.