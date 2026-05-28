Almenys deu morts i 20 ferits en un atac d'Israel contra membres de Hamas al nord de Gaza

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys deu persones han perdut la vida, entre elles cinc menors d'edat, arran d'un bombardeig efectuat aquest dimecres per l'Exèrcit d'Israel suposadament dirigit a membres del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la ciutat de Gaza, al nord de la Franja, on també han resultat ferides més de 20 persones.
Així ho han confirmat fonts mèdiques, recollides pel diari palestí 'Filastín' --proper a Hamas--, en relació amb el referit atac israelià contra un bloc de cases situat al carrer Omar Al Mujtar, al centre de la ciutat.
Per la seva banda, un portaveu de les FDI ha anunciat en un breu comunicat difós en xarxes socials el "recent" bombardeig, assegurant que el seu objectiu són dos membres "clau" de Hamas que es trobarien al nord de l'enclavament.