Almenys deu ferits a Haifa i Tiberíades després de l'impacte de coets llançats des del Líban

MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys deu persones han resultat ferides --sis lleus, tres en estat moderat i un de greu-- per l'impacte de nombrosos projectils disparats des del Líban contra les ciutats de Haifa i de Tiberíades, ambdues en el nord d'Israel.

El nou balanç ha estat confirmat per l'Estrella de David Vermella israeliana, que ha informat sobre el trasllat dels ferits cap als hospitals de Rambam i Furia, segons ha pogut saber el canal de televisió N12. Una altra persona més ha estat atesa per un atac d'ansietat.

Mentre que l'Hospital Ramban ha confirmat que els ferits han rebut impacte de projectils, les Forces Armades es troben investigant per què el sistema antiaeri no ha interceptat aquests projectils. "S'han fet intents d'intercepció. L'incident està sent investigat", ha apuntat un portaveu militar.

Les imatges difoses en xarxes socials mostren danys per l'impacte d'un projectil al centre d'una rotonda a Haifa per l'impacte directe d'un coet.

D'altra banda, l'Estrella de David Vermella israeliana ha informat d'un ferit amb pronòstic moderat a greu com a conseqüència de l'impacte d'un coet a Tiberíades després de l'impacte de diversos projectils procedents del Líban.

Mentrestant, a Kiryat Shmona s'han detectat 15 projectils, alguns d'ells interceptats per les defenses antiaèries. De moment no hi ha notícia de ferits.