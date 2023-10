Almenys cinc palestins moren a Cisjordània per enfrontaments amb militars i colons israelians

Entre els morts hi ha almenys dos menors d'edat, de 14 i de 16 anys

Ja són més de 60 els palestins morts a Cisjordània des de l'esclat de la guerra entre Israel i Hamas el 7 d'octubre

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc palestins han mort aquest dijous a Cisjordània després de registrar-se nombrosos enfrontaments amb militars i colons israelians en una jornada marcada per una vaga general en resposta a l'atac executat el dimarts contra un hospital a la Franja de Gaza, que es va saldar amb la mort de 471 persones, segons les autoritats de l'enclavament, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

El Ministeri de Salut de Cisjordània, vinculat a l'Autoritat Palestina, ha informat que a Dora al Qara, a prop de Ramal·lah, un grup de colons israelians ha matat a tirs Mohamed Abdul Rajman Husein, de 21 anys.

Durant la nit del dimecres s'han seguit registrant enfrontaments a Hebron, Qalqilya, Tulkarem i altres localitats de Cisjordània, on les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han detingut desenes de persones.

Un altre palestí més ha mort --identificat com Gabriel Awad-- després d'una incursió de l'Exèrcit israelià al poble de Budrus, a l'oest de Ramal·lah, segons ha publicat el diari 'Filastín', vinculat a Hamas.

La mateixa font ha publicat que les FDI han detingut al líder d'Hamas a Ramallah, Sheij Hasán Yousef, qui havia sigut alliberat fa tres mesos.

Durant una atac de les FDI contra el campament de Dheisheh, al sud de Betlem, ha mort Ahmed Sauq, un adolescent de 14 anys, com a conseqüència de l'impacte d'una tret en el cap, segons ha publicat l'agència de notícies palestina Wafa.

Taha Mahamed, un adolescent de 16 anys, ha mort al campament de Nour Shams, a l'est de Tulkarem, després de ser colpit per una bala de l'Exèrcit israelià, segons ha confirmat el director de l'hospital Thabet en declaracions recollides per la citada agència.

Aquest mateix campament ha patit l'atac d'un dron kamikaze, encara que no s'han informat ferits o morts; poc després, les FDI han declarat Nour Shams com a zona militar tancada.

Hores abans, Ibrahim Nazia Ibrahim Haj Ali, de 24 anys, ha mort per trets de les FDI a Jamain, prop de la ciutat de Nabulús.

Durant la tarda del dimecres, la mateixa font havia notificat la mort de dos palestins menors de 15 i 17 anys als afores de Ramal·lah.

El Ministeri de Salut de Cisjordània ha registrat més de 60 palestins morts des de l'esclat del conflicte entre Israel i Hamas el 7 d'octubre.

A més, prop de 3.500 persones han mort a la Franja de Gaza com a conseqüència dels bombardejos israelians, iniciats com a resposta a un atac massiu de milicians per terra, mar i aire, segons dades del Ministeri de Sanitat de l'enclavament, controlat per Hamas.