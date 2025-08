Almenys cinc nens morts i 13 ferits per l'explosió d'un projectil abandonat en l'oest del Pakistan

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc nens han mort i uns altres tretze han resultat ferits aquest dissabte a conseqüència de l'explosió d'un projectil de morter abandonat a la conflictiva província pakistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, habitual escenari de combats entre l'exèrcit del país i els talibans pakistanesos, els Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

La detonació ha tingut lloc al municipi de Lakki Marwat, escenari d'almenys tres atacs d'envergadura en els últims quinze anys per part dels talibans pakistanesos, camarades distants dels seus veïns afganesos, encara que tenen amb ells discrepàncies ideològiques i estructurals prou importants perquè no hi hagi vincles sòlids.

Segons la primera investigació de la policia -- la comissaria de la qual de Saddar estava prop de l'incident --, els nens es van endur el projectil al seu domicili sense saber que es tractava d'un artefacte explosiu, que va explotar mentre hi jugaven, d'acord amb fonts policials al diari 'The Nation'. Encara no hi ha informació sobre l'origen del projectil.

La direcció de l'hospital municipal ha confirmat almenys quatre nens en estat molt greu que han estat traslladats immediatament a l'hospital Jalifa Gul Nawaz de la localitat de Bannu, a la mateixa província, per rebre tractament especialitzat, informa el portal local Tribal News Network.