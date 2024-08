Almenys cinc nenes mortes i 20 menors més ferits en un bombardeig contra una escola i un mercat al Sudan

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc nenes han mort i 20 menors més han resultat ferits en un bombardeig a una ciutat del centre del Sudan que han impactat en una escola secundària per a nenes i un mercat, en el marc dels combats desencadenats entre l'Exèrcit sudanès i les Forces de Suport Ràpid (RSF) l'abril del 2023 i en un moment en el qual s'estan produint negociacions a Suïssa per a un alto-el-foc.

El representant del Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) per al Sudan, Sheldon Yett, ha assenyalat que l'atac va tenir lloc el dimecres a El-Obeid, capital de l'estat de Kurdufan del Nord, però ha agregat que el cap de setmana un projectil va impactar també contra un espai infantil recolzat per l'agència de l'ONU a la ciutat d'Al-Hattana, a l'estat de Khartum, matant a dos nens.

"Els atacs a les escoles constitueixen una greu violació dels drets dels nens. Aquests atacs pertorben i priven als nens de la seva educació. Les escoles proporcionen un entorn segur per a l'aprenentatge i protegeixen als nens vulnerables dels abusos i els perills físics", ha declarat Yett, que ha recordat que la majoria d'escoles al país africà porten dos anys tancades, per la qual cosa més de 17 milions dels 19 milions de nens en edat escolar no assisteixen a l'escola.

Així mateix, ha denunciat que més d'un centenar d'escoles i hospitals han estat atacats des del començament del conflicte, mentre que moltes d'elles s'utilitzen com a refugis per als desplaçats interns. A això se suma que milers de nens han mort o resultat ferits, però "molts més" han estat exposats a altres violacions greus, com a violència sexual i reclutament.

"Les escoles ofereixen als nens d'aquest país devastat per la guerra l'oportunitat d'aprendre, jugar amb els seus amics i ajudar-los a suportar el trauma. Els atacs a escoles, centres de salut i altres objectius civils han de cessar immediatament", ha assegurat després de demanar a les parts a adoptar mesures per protegir als nens de conformitat amb les seves obligacions en virtut del Dret Internacional Humanitari.

La guerra va esclatar el 15 d'abril del 2023 a causa de les fortes discrepàncies entorn del procés d'integració del grup paramilitar --ara declarat com una organització terrorista-- en el si de les Forces Armades, situació que va provocar el descarrilament definitiu de la transició oberta al 2019 després del derrocament del règim d'Omar Hassan al-Bashir.