Almenys cinc morts i quinze ferits per trets israelians prop d'un lloc d'ajuda de la GHF

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort i unes altres quinze han resultat ferides per trets de l'exèrcit israelià als voltants d'un lloc d'ajuda de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF, per les seves sigles en anglès), la criticada organització concebuda pels Estats Units amb suport israelià.

Fonts mèdiques de l'hospital d'Al-Awda, a Nuseirat, han confirmat l'arribada d'aquests morts i ferits, i denunciat que van rebre trets de forces israelianes quan esperaven recollir ajuda al lloc que la GHF ha instal·lat al centre de la Franja de Gaza, concretament prop del corredor de Netzarim instal·lat per les forces israelianes a la zona, segons el diari 'Filastin', afí al moviment palestí Hamas.

Les autoritats palestines denuncien que les forces israelianes que custodien el perímetre d'aquests centres de distribució d'ajuda han matat centenars de palestins des del començament de les operacions.

Les Nacions Unides i les ONG internacionals critiquen que la GHF està absolutament incapacitada per executar la distribució de l'ajuda, mentre que la fundació defensa que cap d'aquests incidents està relacionat amb la seva tasca.