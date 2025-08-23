Almenys cinc morts a l'accident d'un autobús amb turistes a l'estat de Nova York

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc persones han perdut la vida i diverses més han resultat ferides quan un autobús amb turistes que tornava a Nova York després d'una visita a les cascades del Niàgara s'ha sortit de la via en plena autopista i ha bolcat.
A bord de l'autobús viatjaven un total de 54 persones: dos membres de la tripulació del vehicle i 52 turistes. "Per raons desconegudes, el vehicle va perdre el control, se'n va anar cap a la mitjana i, en corregir, va acabar en una rasa" als voltants de la localitat de Pembroke, ha explicat davant dels mitjans un portaveu policial James O'Callaghan.
La policia de l'estat de Nova York ha assegurat que diverses persones han quedat atrapades a l'interior del vehicle, mentre que unes altres han sortit volant. Les cinc víctimes mortals van morir en el lloc i els ferits han estat traslladats a diversos hospitals pròxims, alguns d'ells ja han estat donats d'alta.
Les causes de l'accident continuen sota investigació; no obstant això, la policia ha descartat, de moment, que la causa sigui una fallada mecànica o que el conductor es trobés sota l'efecte de l'alcohol o altres substàncies. "Es creu que el conductor es va distreure, va perdre el control, va corregir a l'excés i va acabar en el voral dret", ha indicat l'agent Andre Wray en roda de premsa.
En aquest sentit, també ha assegurat que el conductor està cooperant per esclarir els fets i que no s'han presentat càrrecs en contra seva.
Quant a la identitat dels passatgers, la policia ha apuntat que la majoria de persones a bord són de nacionalitat índia, xinesa i filipina, per la qual cosa fins a la zona s'han desplaçat també traductors que han començat a col·laborar amb els serveis d'emergència, segons la cadena CNN.
Igualment, Wray ha descartat que entre les víctimes mortals es trobi cap menor d'edat, malgrat informacions anteriors que així ho apuntaven. En el vehicle sí que viatjaven nens que han estat traslladats a centres hospitalaris.