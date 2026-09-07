Almenys cinc morts després de sortir-se de la pista un avió de càrrega durant un aterratge a Miami

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
Un avió Boeing 767-300 de càrrega de l'empresa 21 Air, contractat per Amazon, s'ha incendiat aquest diumenge després de sortir-se de la pista de l'Aeroport Internacional de Miami durant una maniobra d'aterratge, deixant almenys cinc persones mortes i idèntic nombre de ferits.
"Sabem que cinc persones han perdut la vida i altres cinc han resultat ferides", ha informat l'alcaldessa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una roda de premsa en la qual ha asseverat que el seu "cor" està amb "totes les famílies afectades i amb els qui aquesta nit estan de dol".
Del total de ferits, tres han estat traslladats en estat crític a centre hospitalari, segons ha agregat en aquesta mateixa compareixença davant dels mitjans el cap de Bombers de Miami-Dade, Ray Jadallah, qui s'ha referit a la situació com "molt complexa".
Concretament, ha explicat, l'avió va xocar contra "un parell de vehicles", provocant que "diverses persones" quedessin atrapades en el seu interior, requerint això d'una "complexa operació" de rescat.
"A més d'això, ens trobem amb una situació molt complexa en els compartiments del motor, que estaven en flames, la qual cosa va incloure la recerca i rescat del pilot i copilot, que havien quedat atrapats en l'aeronau", ha sumat l'autoritat del cos.
D'acord amb l'Administració Federal d'Aviació nord-americana (FAA per les seves sigles en anglès), el vol 7598 es va sortir de la pista sobre les 14.00 hores (20.00 hores a Espanya peninsular i Balears). L'avió havia partit des de l'Aeroport Internacional Luis Muñoz Marín de Sant Joan de Puerto Rico.
"La FAA ho investigarà. Contactin amb l'aerolínia per obtenir més informació", va concloure l'organisme, abans d'aquesta roda de premsa, a través d'un missatge publicat en xarxes socials.
L'incident, que ha provocat la paralització de l'aeroport, ha tingut lloc en l'Avinguda 67 Nord-oest, provocant la mobilització de 60 vehicles de Bombers, amb una mica menys de 200 efectius, en honor de l'extinció de l'incendi.