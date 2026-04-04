Almenys cinc morts i una desena de ferits en una nova jornada d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i altres quatre han resultat ferides en un atac aeri rus perpetrat a última hora d'aquest divendres contra la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, a la regió de Donetsk, mentre que, a Rússia, un atac registrat durant la nit a la regió de Rostov se salda fins al moment amb un mort i quatre ferits.
Entre les víctimes mortals a Ucraïna figura un adolescent de 16 anys que va morir a l'hospital a causa de la gravetat de les lesions sofertes, segons han precisat la Fiscalia regional de Donetsk en un missatge difós a Telegram. El bombardeig també ha causat la mort d'un matrimoni de 71 i 68 anys i d'una dona de 45.
D'acord amb la mateixa institució, l'atac va tenir lloc entre les 18.17 hores i les 18.25 hores (hora local), quan les forces russes van llançar quatre bombes aèries del tipus FAB-250 equipades amb munició de ram sobre diferents zones de la ciutat.
El governador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha confirmat a més que quatre persones van resultar ferides i que l'impacte de les bombes ha ocasionat danys en diversos habitatges particulars, així com en almenys dos edificis administratius. "Els russos estan destruint tot el que troben al seu pas", ha lamentat.
La Fiscalia ha obert una investigació per esclarir l'ocorregut i determinar si aquests fets constitueixen un crim de guerra, en un context marcat per l'ús d'armament controvertit. Les municions de ram, que dispersen múltiples submuniciones explosives en àrees àmplies, estan prohibides en més d'un centenar de països pel seu caràcter indiscriminat i el risc que suposen per a la població civil fins i tot temps després del seu llançament.
Aquest nou atac s'emmarca en una jornada d'intensos bombardejos sobre Ucraïna. Hores abans, Rússia havia llançat més de 400 drons contra diverses regions, entre elles Kirovohrad, Sumi, Poltava, Zhitomir o Kíev, la capital, on almenys una persona va morir i una altra va resultar ferida.
UN MORT I QUATRE FERITS EN ROSTOV (RÚSSIA)
A Rússia, almenys una persona ha mort i altres quatre --una d'elles de nacionalitat estrangera-- han resultat ferides com a conseqüència d'un atac aeri registrat durant la nit a la regió de Rostov, al sud-oest del país, han comunicat les autoritats locals.
El governador regional, Yuri Sliusar, ha detallat que l'incident que ha deixat una víctima mortal ha tingut lloc a la ciutat de Taganrog, on també es comptabilitzen quatre ferits --tres residents locals i un ciutadà estranger--, tres d'ells en estat greu.
"L'atac aeri contra la regió de Rostov anit va tornar a tenir conseqüències tràgiques. A (la ciutat de) Taganrog, una persona va morir i quatre van resultar ferides: tres residents de Taganrog i un ciutadà d'un Estat estranger", ha assenyalat a través de Telegram.
Aquest atac, dut a terme amb míssils, ha provocat a més danys en infraestructures comercials de la ciutat i ha donat lloc a un incendi en diversos magatzems pertanyents a una empresa logística. Les autoritats han evacuat la zona afectada i han confirmat que el foc es troba ja sota control.
El governador ha indicat així mateix que un buc mercant ha sofert danys després de l'impacte de restes d'un dron, la qual cosa també va desencadenar un incendi a bord: "Un buc comercial va resultar danyat per la caiguda de restes d'un dron i es va deslligar un incendi. Fins al moment, el foc està controlat", ha explicat Sliusar, qui ha afegit que l'embarcació, amb bandera estrangera, es trobava a diversos quilòmetres de la costa en el moment del succés.