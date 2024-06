Almenys cinc morts en un atac israelià contra un comboi de Hezbollah al nord del Líban provinent de Síria

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort aquest dilluns a la nit després d'un atac de l'Exèrcit d'Israel contra un comboi logístic del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, que es trobava al nord del Líban després d'haver creuat la frontera des de Síria, un succés sobre el qual el grup islamista no s'ha pronunciat fins al moment.

"Durant la nit, avions de combat de la Força Aèria han atacat un complex militar de la Unitat 4400, la unitat de reforç logístic de l'organització terrorista Hezbollah, que serveix com a factor de transport d'armes cap a i des del Líban. Han estat atacats dos centres situats a la regió de Baalbak", han anunciat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el seu compte de la xarxa social X.

Per la seva banda, l'Observatori Sirià per als Drets Humans ha informat sobre la mort de cinc persones, tres d'elles de nacionalitat siriana, després d'un bombardeig portat dins de territori libanès i prop de la frontera amb siriana en Al-Quseir.

A més, desenes de persones han resultat ferides, mentre que nombrosos camions han acabat cremats. En resposta, l'Exèrcit sirià ha llançat míssils de defensa aèria.

D'altra banda, l'Exèrcit d'Israel ha bombardejat tres posicions militars de Hezbollah al sud del Líban en resposta a la destrucció d'un dron israelià que sobrevolava la zona durant la nit del diumenge.

Cal destacar que les FDI han informat de l'abatiment d'"objectes aeris sospitosos" provinents de l'est, que no van aconseguir creuar cap a territori israelià i que no han provocat ni baixes ni danys. Encara que no ha estat reclamat per cap grup, aquest tipus d'atacs solen ser executats per milícies proiraníes presents a Síria o a l'Iraq.