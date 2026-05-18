Almenys cinc morts i 15 ferits en nous atacs aeris israelians contra el sud del Líban

Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva
MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -
Una nova onada d'atacs aeris comesos aquest diumenge per Israel contra diversos punts del sud del Líban han deixat almenys cinc morts i quinze ferits, malgrat l'alto el foc formalment en vigor que ha estat estès recentment per un període de 45 dies.
Concretament, un d'ells ha tingut lloc a Tair Falsai, al districte de Tir, on han mort tres persones, entre elles un nen, així com altres vuit han resultat ferides, trobant-se entre elles dos menors i un bebè.
També al districte de Tir, l'aviació israeliana ha llançat un atac contra Tair Deba, en el que han mort dues persones, inclòs un nen, i altres tres han resultat ferides.
Per la seva banda, a Zrariè, sobre el riu Litani, els atacs perpetrats per les forces israelianes han deixat un saldo de dos ferits, als quals se sumen un idèntic nombre de persones ferides a Jebchit, al nord del referit riu.