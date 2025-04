Almenys cinc ferits per atacs amb míssils russos contra Kíiv

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han resultat ferides aquest diumenge a la matinada com a conseqüència d'una onada d'atacs amb míssils russos a diferents punts de Kíiv, la capital d'Ucraïna, segons han informat les autoritats i els mitjans locals.

L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha estat qui ha donat la veu d'alarma en un primer moment i ha actualitzat la situació a través de missatges compartits a Telegram, en què cap a les 04.00 (hora peninsular) ja va informar "d'explosions a la capital".

Klitxkó ha reportat tres ferits al barri de Darnitsia, on prèviament es van anunciar dues hospitalitzacions i on més vuit vehicles han resultat danyats com a conseqüència dels incendis ocasionats després dels impactes dels míssils.

Les autoritats locals han registrat així mateix crides de socors des dels barris d'Obolon i Solomianski, en els quals també s'han originat incendis, la majoria en àrees no residencials, i esfondrament d'enderrocs.

El governador ha assegurat que els serveis d'emergència ja han iniciat el desplegament a les àrees afectades i ha fet una crida als ciutadans de la capital perquè es posin a cobert "fins que s'aixequi l'alerta d'atac aeri".

Segons l'agència ucraïnesa d'informació UNIAN, l'agressió s'ha dut a terme amb míssils de creuer 'Kalibr', míssils 'Kh-101' i míssils balístics.

Aquests atacs es produeixen després que divendres van morir almenys divuit persones i 74 més van resultar ferides com a conseqüència de l'impacte d'un míssil rus a la localitat ucraïnesa de Kriví Rih, de la qual és originari el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.