Almenys cinc ferits, entre ells tres nens, per un apunyalament múltiple al centre de Dublín

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones, entre elles tres nens, han resultat ferides aquest dijous en un apunyalament perpetrat per un home al centre de Dublín, segons el registre preliminar ofert per les autoritats, que en principi no contemplen que es tracti d'un atac terrorista.

L'incident ha tingut lloc cap a les 14.00 (hora local) a la zona de Parnell Square. Les forces de seguretat han acordonat tota aquesta àrea i han demanat la col·laboració dels testimonis per mirar de determinar què ha passat.

Dos dels ferits, una nena i una dona, presenten ferides greus, segons les fonts consultades per la cadena de televisió RTE.