Almenys cinc ferits, entre ells quatre nens, per un apunyalament en un parc de França

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han resultat ferides, entre elles quatre nens, per un apunyalament múltiple aquest dijous en un parc de la localitat francesa d'Annecy, al sud-est del país, segons fonts policials que també han confirmat la detenció del principal sospitós, d'origen sirià.

L'atac ha tingut lloc cap a les 9.45 hores, en un parc situat al costat del llac. Els menors agredits tenien prop de tres anys i segons les fonts citades per Franceinfo, que han rebaixat el nombre de ferits, almenys tres de les víctimes --dos nens i un adult-- estan en estat greu.

El mateix sospitós s'ha identificat com un sol·licitant d'asil d'origen sirià, informa el diari 'Le Figaro'. A les autoritats franceses no els consta que tingui antecedents, al marge que va presentar la petició d'asil el novembre del 2022 i que aquest mateix any Suècia li va concedir l'estatus de refugiat, segons Franceinfo.

El president de França, Emmanuel Macron, ha condemnat l'atac, "d'una vilesa absoluta", que ha deixat dos nens i un adult "entre la vida i la mort. "El país està impactat", ha afegit, en un missatge a Twitter amb el qual ha volgut traslladar la seva solidaritat a les víctimes.

El ministre d'Interior, Gérald Darmanin, que visitarà la zona amb la primera ministra, Elisabeth Borne, també ha lamentat l'atac i ha destacat que "l'individu ha estat detingut gràcies a la ràpida intervenció de les forces de l'ordre".