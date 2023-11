Almenys cinc alts càrrecs russos morts en un atac ucraïnès de contraespionatge a Kherson

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Nacional de Resistència d'Ucraïna, dependent de les forces armades, ha informat aquest dimecres de la mort de cinc funcionaris russos d'alt rang que mantenien una reunió en una petita població situada a la regió de Kherson, gràcies a les tasques de contraespionatge.

L'atac va tenir lloc dimarts "gràcies a la informació proporcionada per la clandestinitat i els residents locals", assenyala l'informe d'aquest centre, creat per les Forces d'Operacions Especials per instruir la població civil en resistència no-violenta i accions de guerrilla.

L'atac, que també ha deixat una vintena de ferits, ha recaigut sobre una comissaria de policia, segons mitjans estatals russos, situada a Iuvileine, a la riba est del riu Dniéper.

Mitjans independents russos han informat que la majoria dels qui treballaven a la comissaria procedien de Rússia i que són agents reclutats per treballar als territoris sota control rus amb la promesa de millors salaris, si bé alguns dels ferits són "col·laboradors ucraïnesos".

El comunicat del Centre Nacional de Resistència, publicat a través del seu compte de Telegram, culmina convidant la població civil a continuar denunciant els "traïdors i enemics" d'Ucraïna.