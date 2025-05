Almenys catorze ferits en un atac amb drons ucraïnesos a la regió russa de Kursk

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys catorze persones, entre elles quatre menors d'edat, han resultat ferides a última hora d'aquest divendres a conseqüència d'un atac amb vehicles aeris no tripulats sobre la regió de Kursk, situada a l'oest de Rússia, segons han informat les autoritats locals.

"El nombre de víctimes com a resultat de l'atac als districtes de Lgovski i Rilski ha augmentat fins a catorze. Lamentablement, al districte de Lgovski, dos nens més han resultat ferits a l'atac nocturn: presenten lesions per mines i explosius, un estat de gravetat moderada. Ara estan sota supervisió mèdica", ha escrit al seu canal de Telegram el governador interí, Alexander Khinshtein.

Entre els habitants de Rilski hi ha sis víctimes que es troben en estat moderat, inclosos dos menors més. Un altre home es troba en estat greu. Totes les víctimes estan a l'Hospital Regional de Kursk, on reben assistència.

Khinshtein ha assenyalat així mateix que, fruit de l'atac, dos blocs d'apartaments s'han incendiat. Si bé les flames s'han extingit "ràpidament", diversos pisos han patit danys i els residents de tots dos edificis han estat evacuats i reubicats en allotjaments temporals.

"Al lloc estan treballant tots els serveis d'emergència i, per instruccions meves, també es troba allà el cap del districte. Demà, d'hora al matí, començarem una inspecció porta a porta per mesurar les unitats de finestres afectades", ha afegit el dirigent regional, que ha sol·licitat als titulars de Construcció i Habitatge que "brindin el màxim suport en la restauració de les cases".

Des del terreny, el cap del districte ha desitjat la "ràpida recuperació" de tots els afectats i ha indicat que encara s'estan avaluant les conseqüències dels atemptats. "Mantinc la situació sota control personal", ha postil·lat.

Aquests atacs tenen lloc a l'espera que es confirmin els detalls de la segona ronda de converses entre Ucraïna i Rússia, que previsiblement se celebraran la setmana vinent a la ciutat turca d'Istanbul, per continuar negociant les bases per a un alto el foc i una pau duradora per al conflicte iniciat el febrer del 2022 després de la invasió russa.