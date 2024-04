Almenys 73 morts en un atac de la branca d'Al-Qaeda a Burkina Faso a l'est del país

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys 73 persones han mort després d'un atac reclamat pel Grup de Suport per l'Islam i els Musulmans (JNIM), branca de l'organització terrorista Al-Qaeda a Burkina Faso, i realitzat diumenge passat a la vila de Tawori, situada a la província oriental de Tapoa.

Més de dos centenars de terroristes van arribar a la vila, entaulant combats i saquejant les propietats durant més de dues hores en les quals van morir 32 civils, 16 membres de les forces de seguretat i 25 voluntaris de grups d'autodefensa, segons han relatat testimonis i fonts de seguretat a l'emissora Radio France International (RFI).

A més, els gihadistes van segrestar almenys a dos soldats, que de moment segueixen sota el seu poder, segons un vídeo publicat pel grup. Les autoritats burkineses encara no s'han pronunciat sobre l'atac.

Els continus atacs al país, obra tant de la filial d'Al-Qaeda com de l'Estat Islàmic a la regió, han contribuït també a incrementar la violència intercomunitaria i ha fet que afloreixin els grups d'autodefensa, als quals el Govern burkinès ha sumat a 'voluntaris'. La deterioració de la seguretat ha provocat una onada de desplaçats interns i refugiats cap a altres països de la regió.

El país es troba liderat per una junta militar encapçalada per Ibrahim Traoré, qui al setembre del 2022 va protagonitzar un aldarull que va ser considerat un 'cop palatí' contra el fins llavors líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui va enderrocar en un altre cop perpetrat al gener d'aquest any al llavors president electe, Roch Marc Christian Kaboré.