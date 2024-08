Almenys 68 morts i 130 ferits per les inundacions al Sudan

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 68 persones han mort i 130 han resultat ferides com a conseqüències de les inundacions de la temporada de pluges que ha afectat a diverses parts del Sudan, segons el balanç proporcionat per les autoritats del país, que es troba immers en un conflicte armat entre l'Exèrcit sudanès i les Forces de Suport Ràpid (RSF) que està provocant conseqüències devastadores a nivell humanitari.

El ministre de l'Interior, Maash Jalil Pasha Sairin, ha indicat que les defuncions s'han produït per diverses raons, com a ensorraments d'edificis i ofegament. A més, 4.000 habitatges han quedat completament destruïdes i 8.000 parcialment danyades. A això se sumen diverses desenes (al voltant de 40) d'instal·lacions públiques i privades danyades.

El titular de la cartera ha explicat que també s'ha produït la mort d'animals i grans quantitats de terres agrícoles s'han vist afectades pel temporal. Davant d'aquesta situació, s'ha format una delegació d'alt nivell d'autoritats per visitar als afectats i brindar l'ajuda necessària, a més de la coordinació entre les institucions.

L'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides, l'OCHA, va estimar durant el cap de setmana que més de 73.000 persones s'han vist afectades, de les quals 21.000 han hagut d'abandonar les seves llars amb motiu de les pluges torrencials.

L'agència de l'ONU per als refugiats, ACNUR, va recordar que "les persones refugiades i desplaçades internes continuen patint la pitjor part d'una situació humanitària extremadament greu, després de més d'un any de guerra brutal" que ha provocat una situació de gana en un dels camps de desplaçats més grans del país, el de Zamzam, a la regió de Darfur, on habiten més de 400.000 persones.