Almenys 53 morts després d'un terratrèmol de magnitud 6,8 al Tibet (Xina)

Xi ordena "fer tots els esforços possibles per realitzar la recerca i rescat" de la població

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 53 persones han mort i 62 han resultat ferides després d'un terratrèmol de magnitud 6,8 en l'escala de Richter que ha tingut lloc aquest dimarts al matí al comtat de Dingri, que està a la regió autònoma del Tibet, en el sud-oest de la Xina.

L'agència de notícies Xinhua ha indicat que els ferits presenten diversos graus de gravetat i que milers de cases s'han vist danyades, ja que moltes de les quals es trobaven prop de l'epicentre han col·lapsat. Les autoritats regionals han llançat una resposta de segon nivell.

Després del sisme, que ha tingut lloc passades les 9.00 hores (hora local, 2.00 hora peninsular espanyola) amb una profunditat de deu quilòmetres, s'han registrat mig centenar de rèpliques, la majoria d'elles per sota del 3.0 de magnitud.

El president de la Xina, Xi Jinping, ha ordenat "fer tots els esforços possibles per realitzar la recerca i rescat" de la població. Així, ha demanat tractar als ferits, minimitzar les víctimes, prevenir desastres secundaris i reubicar als afectats.

"Hem d'enfortir el monitoreig i l'alerta primerenca de terratrèmols, assignar materials de rescat d'emergència de manera oportuna, reparar la infraestructura danyada el més aviat possible, organitzar els arranjaments bàsics d'habitatge per a la gent i garantir un hivern segur i càlid", ha declarat.

Per la seva banda, el primer ministre xinès, Li Qiang, ha instat a "accelerar la verificació" de les víctimes i danys, ja que la zona afectada pel terratrèmol es troba en una regió de gran altitud i freda. "És hivern i hem de fer tot el possible per garantir la subsistència bàsica i la calor de la població a la zona del desastre", ha agregat.

El governador de Dingri, Tashi Dundup, ha assenyalat que s'ha organitzat l'evacuació segura de la població de cara a evitar l'impacte de les rèpliques del terratrèmol, mentre que s'han desplegat agents per dur a terme les operacions de recerca i rescat.