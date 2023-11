Almenys 51 morts en un atac israelià contra el camp de refugiats d'Al-Maghazi, a Gaza

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 51 persones han mort i desenes han resultat ferides aquest dissabte a la nit en un atac aeri d'Israel contra el camp de refugiats d'Al-Maghazi, a la Franja de Gaza, ha informat l'agència de notícies palestina WAFA.

Segons el mateix mitjà, diversos avions de combat de les forces israelianes han atacat un habitatge familiar, que ha quedat destruït, fet que ha ocasionat danys als habitatges i infraestructures limítrofs.

Paral·lelament, avions israelians han atacat altres barris situats al nord i l'oest de Gaza, on han emprat bombes de fòsfor blanc, prohibides internacionalment.

Així mateix, s'han registrat almenys 15 atacs més als voltants d'un hospital situat al nord del territori gazià. També al nord, els bombardejos israelians han malmès un dels pous principals de la zona, a Tal al-Zaatar, segons WAFA.

Aquestes agressions se sumen a l'atac perpetrat aquest mateix dissabte a la tarda a una escola al campament de refugiats de Jabalia, en el qual han mort almenys 20 persones i 70 més han resultat ferides.

Almenys 9.488 persones han mort a la Franja, entre les quals uns 3.900 nens, com a conseqüència de l'ofensiva llançada per les forces d'Israel com a resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre, segons un nou balanç divulgat aquest dissabte pel Ministeri de Sanitat de Gaza.