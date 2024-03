Almenys 50 ferits després d'un problema tècnic durant un vol a Nova Zelanda

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 50 persones han resultat ferides aquest dilluns com a resultat d'un problema tècnic que ha causat un "fort moviment" durant un vol operat per l'aerolínia xilena LATAM Airlines que es dirigia des de Sydney cap a l'aeroport d'Auckland, ambdues ciutats a Nova Zelanda.

"L'avió va aterrar a l'aeroport d'Auckland com estava previst. Com a resultat de l'incident, alguns passatgers i tripulants de cabina es van veure afectats. Van rebre assistència immediata i van ser avaluats o tractats per personal mèdic a l'aeroport segons va ser necessari", ha declarat un portaveu de l'aerolínia al diari neozelandès 'NZ Herald'.

Un dels pacients es troba en estat greu, i 13 passatgers han necessitat ser traslladats a l'hospital, si bé la seva condició varia entre moderada i lleu.

Fins al lloc s'han desplaçat fins a 10 vehicles, entre ells quatre ambulàncies, de l'organització benèfica Hato Hone St. John, que s'ha encarregat d'atendre als afectats.