Almenys 440 detinguts en protestes estudiantils unides a la vaga de centenars de milers en el sector públic

Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de l'Interior de França ha xifrat en 440 els arrests executats en noves protestes estudiantils desenvolupades aquest dimarts sota el reclam de més mitjans en l'educació i que han coincidit amb la vaga del sector públic, en el marc de la qual s'han produït multitudinàries manifestacions al llarg del territori francès, amb l'assistència de 206.000 persones als actes de protesta, segons Interior, si bé la Confederació General del Treball (CGT) xifra en 300.000 el total de manifestants.
"En tot el territori nacional s'han produït 440 detencions", ha declarat el ministre d'Interior francès, Laurent Núñez, a la cadena francesa BFMTV, davant de la qual ha denunciat una àmplia proporció d'arrests per "danys materials i agressions a les forces de seguretat interior; és a dir, violència contra agents de l'autoritat".
En concret, ha apuntat a "48 membres de les forces de seguretat interior ferits" durant la jornada, fets que ha titllat de "bastant greus".