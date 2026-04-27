Almenys 42 morts i deu ferits en un enfrontament per aigua a l'est de Txad

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Una disputa entre dues famílies per l'ús d'un punt d'aigua esdevingut en el departament de Dar Tama, a l'est de Txad, s'ha saldat amb almenys 42 persones mortes i altres deu ferides, degenerant la mateixa en un cicle de represàlies a la zona.
"Lamentablement, ens veiem obligats a anunciar 42 morts i deu ferits, aquests últims evacuats al centre de la província (de Wadi Fira)", ha confirmat aquest diumenge el viceprimer ministre encarregat de l'Administració Territorial i la Descentralització, Limane Mahamat, en declaracions recollides per l'Agència de Premsa i Publicitat de Txad ATPE.
Els fets, segons ha precisat Mahamat, i informat el portal de notícies Tchadinfos, no responen a un "enfrontament comunitari clàssic" sinó a "una disputa entre dues famílies" a l'entorn d'un abeurador que ha deslligat una onada de represàlies davant de les quals ha estat enviada una missió del Govern a la zona.