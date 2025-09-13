Almenys 41 morts en atacs israelians a la Franja de Gaza des de l'alba d'aquest dissabte

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 41 persones han mort en accions de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza des de l'alba d'aquest dissabte, 29 d'elles a la ciutat de Gaza, segons han informat fonts mèdiques gazianes citades per mitjans palestins.
Entre els morts es compten sis morts en un bombardeig d'un avió de combat israelià sobre un edifici al barri de Tel al-Hawa, a l'oest de la ciutat de Gaza.
Unes altres cinc persones han mort i s'ha aconseguit recuperar els seus cossos després d'un bombardeig israelià a Al-Karama, al nord-oest de la capital gaziana.
A més, set persones han mort quan esperaven per rebre ajuda humanitària a punts del centre i el sud de l'enclavament palestí. Entre ells, dos han mort per trets israelians en un centre d'ajuda humanitària situat al nord de Rafah, al sud de la Franja.
En total, des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza, han mort 64.803 persones i 164.264 han resultat ferides, segons el recompte del Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). L'ofensiva va ser llançada en resposta a l'atac de les milícies palestines del 7 d'octubre del 2023 en la qual van morir unes 1.200 persones als voltants de la Franja de Gaza.