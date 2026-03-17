Almenys 400 morts i 250 ferits en el bombardeig del Pakistan contra un hospital de Kabul

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
El Govern talibà ha confirmat que almenys 400 persones han mort i altres 250 han resultat ferides aquest dilluns pel bombardeig perpetrat per l'Exèrcit pakistanès contra l'Hospital de Tractament d'Addiccions Omid de Kabul, capital de l'Afganistan, on els equips de rescat continuen tractant de controlar l'incendi derivat de l'explosió.
"Lamentablement, el nombre de morts ascendeix fins ara a 400, mentre que s'ha informat que altres 250 persones han resultat ferides", ha lamentat el portaveu adjunt de l'Executiu dels talibà, Hamdulá Fitrat, en un missatge publicat a les seves xarxes socials en el qual ha agregat que els rescatistas treballen en aquests moments per "recuperar els cossos de les víctimes".
L'atac aeri ha tingut lloc sobre les 21.00 hores (sobre les 17.30 hores a Espanya) contra el referit centre destinat a l'atenció de persones amb addiccions, el qual compta amb una capacitat d'al voltant de 2.000 llits, segons ha precisat Fitrat.