Almenys 40 professors ferits i gairebé 2.000 detinguts en les protestes estudiantils a França

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MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de França han informat aquest divendres que uns 65 treballadors educatius han resultat ferits, entre ells almenys 40 professors, en les protestes estudiantils registrades al país, en què gairebé 2.000 persones han estat detingudes, el 90% menors d'edat.
La mobilització, que va començar la setmana passada a la regió de París i s'ha estès per tot el país, ja afecta centenars de centres educatius a ciutats com Lilla, Bordeus, Nantes, Lió i Marsella, entre d'altres.
Els piquets han tornat a afectar el desenvolupament de les classes aquest divendres i, segons el ministre d'Educació, Édouard Geffray, 1.207 instituts estan "bloquejats o afectats". "En principi no tenim estudiants de secundària violents o n'hi ha molt pocs. El que tenim són persones que venen de fora i que pretenen provocar danys", ha lamentat.
Sobre l'obertura d'una plataforma de consulta, Geffray ha defensat la iniciativa en considerar que "la gent jove necessita sentir-se escoltada". "Cal buscar solucions molt concretes a nivell local", ha dit, segons informacions del diari 'Le Figaro'.