Almenys 36 morts aquest dissabte en atacs israelians a la Franja de Gaza

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 36 persones han mort a la Franja de Gaza a conseqüència de les operacions militars israelianes des de l'alba d'aquest dissabte, segons el recompte proporcionat pels diferents hospitals de l'enclavament palestí i citat per mitjans àrabs.
Entre els morts hi hauria almenys vuit persones que van morir quan esperaven per rebre ajuda humanitària enmig de la greu crisi per falta d'aliments provocada pel bloqueig israelià, segons recull la cadena de televisió Al-Jazeera.
Un dels incidents més greus, l'artilleria israeliana va bombardejar les tendes de campanya per a persones desplaçades a la zona d'Asdaa, al nord-oest de Khan Yunis, i va matar disset civils, inclosos sis nens i un bebè, segons fonts citades per l'agència de notícies palestina WAFA.
A prop, a Al-Mawasi, a l'oest de Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí, ha mort una altra persona, una dona, en un atac aeri israelià sobre una tenda de campanya per a persones desplaçades, segons fonts del Centre Mèdic Nasser.
Un dels últims morts és un individu que estava en una casa bombardejada per un dron israelià a Deir al-Balah, al centre de la Franja de Gaza, segons fonts de l'Hospital dels Màrtirs d'Al-Aqsa.
D'altra banda, el Ministeri de Sanitat del Govern de la Franja de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha informat de la mort de vuit persones per desnutrició en les últimes 24 hores, inclosos dos menors, amb el que són ja 281 els morts en les últimes setmanes com a conseqüència directa de la manca d'aliments, inclosos 114 menors, a l'enclavament, on la governació de Gaza, que comprèn la ciutat de Gaza, es troba ja sota declaració oficial de fam.
L'últim recompte oficial del Ministeri de Sanitat gazià eleva a 62.263 els "màrtirs" i a 157.365 els ferits comptabilitzats des del 7 d'octubre del 2023, data en la qual Israel va llançar l'operació militar de represàlia sobre la Franja de Gaza en resposta a un atac de milícies palestines que es va saldar amb uns 1.200 morts.