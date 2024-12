Almenys 35 morts per bombardejos de l'Exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 35 persones han mort per bombardejos de l'Exèrcit d'Israel perpetrats durant la matinada d'aquest dijous a diverses zones de la franja de Gaza, on el balanç de víctimes mortals per l'ofensiva israeliana ha superat el llindar de les 44.800 persones des del 7 d'octubre, data dels atacs del grup islamista i altres faccions palestines contra territori d'Israel.

Fonts consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han indicat que almenys 15 persones han mort en un atac contra un habitatge que albergava a persones desplaçades en el campament de refugiats de Nuseirat (centre), mentre que altres 13 han mort en un bombardeig contra ciutadans que buscaven ajuda en la governació de Rafá (sud).

D'altra banda, set persones, inclosos nens i dones, han mort com a resultat d'un bombardeig de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra un edifici residencial en la governació de Gaza, en el nord de l'enclavament palestí.

L'ofensiva contra Gaza va ser llançada després dels citats atacs del 7 d'octubre de 2023, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons les autoritats israelianes. A aquests balanços se sumen més de 800 palestins morts a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est.