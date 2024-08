Almenys 35 morts en un accident d'autobús amb pelegrins pakistanesos a l'Iran

MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 35 persones han mort i altres quinze han resultat ferides, set d'elles en estat crític, en un accident d'autobús amb pelegrins pakistanesos a l'altura de la ciutat de Taft, al centre de l'Iran, quan es dirigien des de la frontera oriental a l'Iraq per realitzar un ritual religiós.

El director general de gestió de crisi de la província de Yazd, Malik Zadeh, ha explicat que el vehicle transportava a un total de 51 pelegrins pakistanesos que es dirigien a un pas fronterer quan es va sortir de la carretera i va bolcar, segons ha recollit la cadena de televisió estatal IRIB.

Les causes de l'accident van ser una fallada del sistema de frens, així com el desconeixement del camí per part del conductor i l'estat del vehicle. La majoria dels passatgers pertanyen a Larkana, Ghotki, i altres ciutats de Sind, detalla Radi Pakistan.

El primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, ja ha expressat el seu pesar per l'ocorregut. "Estic profundament entristit per la pèrdua de vides humanes", ha manifestat en el seu compte de X. "Els meus pensaments estan amb les famílies de les víctimes. Espero que els ferits es recuperin al més aviat possible", ha escrit.

Sharif ha donat instruccions a les autoritats diplomàtiques present a l'Iran perquè es posin a la disposició de les famílies de les víctimes. Per la seva banda, el president del Pakistan, Asif Ali Zardari, ha parlat ja amb el Ministeri d'Afers exteriors perquè comenci al més aviat possible la repatriació dels cossos.