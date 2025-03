Almenys 343 detinguts durant les protestes de divendres a Turquia contra la detenció de l'alcalde d'Istanbul

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

Almenys 343 persones han acabat detingudes durant les protestes d'aquest divendres, especialment durant les d'aquesta nit, per exigir la dimissió del govern de Recep Tayyip Erdogan i protestar contra l'arrest de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, un dels grans rivals polítics del mandatari, detingut per càrrecs de corrupció i complicitat amb el terrorisme.

El ministre d'Interior turc, Alí Yerkilaya, ha confirmat aquest recompte al seu compte d'X. Les detencions s'han fet principalment a les províncies d'Istanbul, Ankara i Esmirna, aquestes dues últimes sota ordre de prohibició de concentracions.

"No exhibirem cap tolerància cap a aquells que volen pertorbar l'ordre social, amenaçar la pau i la seguretat de la nostra nació i busquen el caos i la provocació", ha avisat el ministre Yerlikaya.

Divendres al matí, el president turc va qualificar les protestes de "terror de carrer" i va acusar el principal partit d'oposició, el Partit Republicà del Poble (CHP) d'Imamoglu, d'aprofitar la investigació com un pretext per sumir el país en el caos.

"No tolerarem cap pertorbació de l'ordre públic. Així com abans no vam cedir davant del terror de carrer, ara no ens inclinarem davant del vandalisme", va afirmar Erdogan.

Un dels principals càrrecs que s'imputen a l'alcalde és la creació d'una xarxa criminal per manipular processos de licitació il·legals, cosa que Imamoglu ha rebutjat perquè el càrrec no el capacita ni li deixa temps per abordar aquest àmbit, i va insistir que és víctima d'un "assetjament judicial" i d'una "intervenció política" donat el seu èxit al capdavant de l'alcaldia, recull el diari Hurriyet.

Imamoglu continuarà prestant declaració aquesta tarda davant del tribunal d'Istanbul per respondre pels set càrrecs que se li imputen per corrupció i possible filiació amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), organització declarada per Turquia com un grup terrorista.

L'alcalde encara no s'ha pronunciat sobre aquesta acusació, que l'assenyala com un dels arquitectes d'una "col·laboració electoral" il·legal entre el seu Partit Republicà (CHP) i el prokurd Partit per a la Igualtat i la Democràcia dels Pobles (DEM), molt pròxim al PKK, en les eleccions locals de març de l'any passat.

L'alcalde té un problema afegit: aquest dimarts, l'alma mater d'Imamoglu, la Universitat d'Istanbul, va revocar la seva diploma citant suposades violacions de les regulacions de la junta d'educació superior. Aquesta decisió representa una altra garrotada addicional a les aspiracions polítiques d'Imamoglu, gran relleu generacional del CHP a les eleccions presidencials perquè, per llei, tots els candidats han de posseir títols universitaris.

D'altra banda, i tornant al recompte de la resposta oficial, el ministre Yerlikaya ha confirmat que un total de 326 comptes estaven sent investigats per encoratjar actes delictius a les xarxes socials.

Les autoritats d'Ankara, cal recordar, han prohibit durant cinc dies el dret a concentració a tota la província, la capital del país inclosa, en una decisió presa "per interès de la protecció pública" després de dos dies de mobilitzacions d'escala nacional per la detenció de l'alcalde d'Istanbul i un dels grans líders d'oposició del país.