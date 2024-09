Almenys 33 morts pel pas del tifó Yagi a través de Myanmar

MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys 33 persones han mort a causa del pas del tifó Yagi per Myanmar, on els bombers i els equips d'emergències desenvolupen un conjunt d'operacions per trobar amb vida desenes de persones que estan desaparegudes a diverses zones del país.

Aquestes actuacions han estat posades en marxa pel director general del Cos de Bombers, U Myat Thu, a mesura que gairebé 60.000 persones s'han vist obligades a desplaçar-se en un territori que ja registra milions de refugiats interns a causa de la violència desencadenada des del cop d'estat del 2021, segons han indicat els bombers en un comunicat.

Ara centenars de persones s'enfronten a les dures conseqüències de la crescuda dels rius i les inundacions, que també han afectat la capital, Nay Pyi Taw, després que el fenomen meteorològic deixés centenars de morts al Vietnam.

Els militars s'han afegit als equips de bombers per rescatar residents atrapats en alguns poblats a causa de la complexa xarxa de rius del país i a la destrucció de pals elèctrics, edificis, carreteres i ponts.

Yagi, que també ha provocat estralls al Vietnam, Laos, Tailàndia i les Filipines, s'ha saldat amb més de 260 morts als cinc països. Myanmar ja estava sumit en una greu crisi arran del cop d'estat i l'augment de la violència entre els grups rebels i els militars de la junta.