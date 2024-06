Almenys 33 membres de mesa van morir per la calor en l'última jornada de les eleccions a l'Índia

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 33 membres de mesa i treballadors electorals van morir per afeccions cardíaques aquest passat dissabte durant l'últim dia de votació en les complexes eleccions legislatives de l'Índia, afectades per unes temperatures inusualment elevades de més de 45 graus centígrads a l'estat d'Uttar Pradesh.

El president de la comissió electoral d'Uttar Pradesh, Navdeep Rinwa, ha informat d'aquest balanç, que inclou membres de les forces de seguretat i personal sanitari, informa la televisió índia NDTV.

Un votant va morir a la mateixa cabina de votació a Sikandarpur després perdre el coneixement. Va ser traslladat a un centre sanitari, però només es va poder certificar la seva defunció.

Rinwa ha explicat que han sol·licitat informes a les autoritats electorals locals i autòpsies per determinar les causes concretes de les morts. A més ha anunciat 1,5 milions de rupies (uns 16.500 euros) de compensació per a les famílies dels treballadors morts.

L'Aliança Democràtica Nacional, liderada pel Partit Bharatiya Janata (BJP) del primer ministre Narendra Modi, es perfila com a clar vencedor de les eleccions, segons enquestes a peu d'urna, a l'espera de la publicació dels resultats definitius, el 4 de juny.