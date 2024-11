Almenys 31 morts i 62 ferits per atacs de l'Exèrcit israelià al Líban

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 31 persones han mort i 62 han resultat ferides aquest dilluns pels continus atacs de l'Exèrcit israelià contra diferents punts del Líban, especialment al sud del país, ha informat el Ministeri de Salut libanès.

Així ho ha anunciat el Centre d'Operacions d'Emergència del Ministeri de Salut en el seu compte de la xarxa social 'X', on ha desglossat les xifres de víctimes de "les incursions de l'enemic israelià".

Com és habitual, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han concentrat els seus atacs contra el sud del país àrab i en particular al districte de Tir on, en total, han mort 23 libanesos i 45 han resultat lesos. A més, a la localitat d'Al-Bass, les autoritats han trobat "parts de cossos".

A Nabi Chit, situada a la província de Baalbek-Hermel, han mort almenys quatre persones, mentre que a Al Jumaijma, al sud-est del país, els atacs israelians han matat a dues persones i ferit a altres quatre.

Les autoritats sanitàries han registrat a més una víctima mortal i set ferits a Ghazieh, una localitat a quatre quilòmetres al sud de Sidó. A més, una persona ha mort i set han resultat leses en bombardejos de l'Exèrcit israelià contra Choueifat, als suburbis del sud de la capital libanesa, Beirut.

El Ministeri de Salut Pública del Líban ha informat aquest dilluns que almenys 3.768 persones han mort i altres 15.699 han resultat ferides fins avui víctimes dels atacs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el marc de la seva ofensiva contra el partit-milícia xiïta Hezbollah.