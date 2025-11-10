Almenys 30 morts per actes violents en una presó al sud-oest de l'Equador

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Equador han anunciat aquest diumenge la mort de 31 persones en dos esdeveniments violents ocorreguts en menys de 24 hores a la presó de Machala, a la província de l'Or.
El Servei Nacional d'Atenció Integral a Persones Privades de la Llibertat (SNAI) ha confirmat la troballa de 27 cossos sense vida tots ells pertanyents a reclusos, alguns dels quals haurien mort per "asfíxia", segons un comunicat difós en el seu compte de la xarxa social X.
L'organisme ha indicat que les autoritats estan treballant per esclarir els fets, que haurien tingut lloc a les 18.45 hores (hora local) dins del centre penitenciari i altres quatre persones han mort després de registrar-se un motí a la matinada del diumenge que ha deixat uns 43 ferits, entre ells un agent de seguretat, tal com recull el diari equatorià 'Primicias'.