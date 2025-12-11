Almenys 30 morts en un atac de l'Exèrcit de Myanmar contra un hospital a l'estat de Rajine

Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys 30 persones han mort i més de mig centenar han resultat ferides a conseqüència d'un atac perpetrat aquest dimecres per l'Exèrcit de Myanmar contra l'Hospital de Mrauk U, una localitat situada a l'estat de Rajine.
Així ho ha denunciat aquest dijous Wai Hun Aung, treballador humanitari sobre el terreny, en el seu compte de la xarxa social Facebook, on ha indicat que les tropes militars han emprat "dues bombes (...) matant a 33 persones i ferint a 58", si bé s'espera que aquest balanç pugui augmentar.
El cooperant, que ha acompanyat la publicació amb fotografies de les instal·lacions sinistrades en el que ha lamentat com una "massacre", ha assenyalat que el bombardeig va tenir lloc aquest dimecres passades les 21.20 hores (hora local, 16.00 en l'Espanya peninsular i Balears).