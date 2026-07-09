Almenys 28 morts per un incendi en una fàbrica de calçat de la Xina

Europa Press/Contacto/Zheng Liang
MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys 28 persones han mort aquest dijous per un incendi registrat en una fàbrica de calçat a la ciutat de Jinjiang, a la província de Fujian, a l'est de la Xina, segons han informat les autoritats, que han ordenat el desplegament de desenes de bombers a la zona.
L'incendi s'ha declarat cap a les 12.00 hores (hora local) en una nau de l'empresa Huiteng, on continuen les tasques de rescat, segons informacions de l'agència de notícies Xinhua.
El president del país, Xi Jinping, ha lamentat que el foc hagi provocat "nombroses pèrdues de vides humanes" i ha instat a incrementar les tasques de recerca per mirar de trobar amb vida el màxim nombre de persones possible. "La causa de l'accident s'ha d'identificar tan aviat com sigui possible i els responsables han de retre comptes rigorosament", ha afirmat.
El Ministeri de Gestió d'Emergències ha indicat que el cos de bombers ha desplaçat 183 agents i 35 vehicles especialitzats a la zona.