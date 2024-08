Almenys 28 morts i 46 ferits en un atac de les RSF a Darfur Nord (Sudan)

Guterres diu estar "profundament alarmat" per la situació a la zona: "Els enfrontaments tenen conseqüències devastadores"

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 28 persones han mort i 46 han resultat ferides durant un atac de les Forces de Suport Ràpid (RSF) perpetrat a la capital de Darfur Nord, Al-Fashir, en el marc dels combats desencadenats en la guerra civil deslligada l'abril del 2023, que ha deixat milers de morts i més de deu milions de desplaçats interns i refugiats.

Els enfrontaments, que van tenir lloc el dissabte, han estat qualificats com els més violents del seu tipus, utilitzant diferents tipus d'armes i matant a civils --expulsats dels seus habitatges-- per motius ètnics, segons ha indicat el governador interí, Al-Hafiz Bajit, tal com ha recollit el diari 'Suen Tribune'.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha dit aquest diumenge que es troba "profundament alarmat per l'evolució de la situació a Al-Fashir", on s'estan produint "intensos combats entre les Forces Armades del Sudan, les RSF i elements dels moviments de lluita armada.

"Aquests enfrontaments tenen conseqüències devastadores per a la població civil. Els combats també exacerbaran encara més les necessitats humanitàries a Al-Fashir i els seus voltants en un moment en què s'han confirmat condicions de gana en el campament de Zamzam, al sud d'Al-Fashir, i és probable que prevalguin en altres llocs de desplaçats de la ciutat", resa un comunicat.

Amb aquest context, Guterres ha fet una crida "a totes les parts perquè compleixin les seves obligacions en virtut del Dret Internacional Humanitari de protegir i permetre el pas segur de civils i facilitar un accés humanitari ràpid i sense traves". També ha reiterat la seva crida a un "cessament immediat de les hostilitats i un alto-el-foc durador", instant a les parts al fet que tornin al diàleg polític com a única via per portar a una solució negociada.