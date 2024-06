Almenys 27 morts en un atac israelià contra una escola de la UNRWA a Nuseirat (Gaza)

Israel reconeix haver atacat per la presència de milicians de Hamas i assegura haver pres "moltes mesures" per no danyar a civils

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 27 persones han mort, inclosos cinc nens, i desenes més han resultat ferides en un atac israelià contra una escola de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA) al campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

L'oficina de premsa de les autoritats gazianes ha indicat que les víctimes han estat traslladades a l'Hospital Màrtirs d'Al-Aqsa, si bé "un gran número de màrtirs i ferits continuen arribant" a l'hospital, que "ha estat ple de ferits i pacients" per sobre de la seva capacitat clínica. "Això presagia un veritable desastre que conduirà a un augment encara major en el nombre de màrtirs", ha lamentat.

En aquest sentit, l'oficina ha denunciat que l'"Exèrcit d'ocupació israeliana ha comès una horrible massacre en bombardejar diverses habitacions que albergaven a desenes de persones desplaçades a l'Escola Preparatòria per a nens de Nuseirat".

"És un crim que avergonyeix a la humanitat. La contínua perpetración d'aquestes massacres per part de l'ocupació israeliana és una prova clara de la continuació del crim de genocidi i neteja ètnica contra civils i persones desplaçades a la Franja de Gaza", ha denunciat a través del seu canal de Telegram Govern de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Les autoritats han "condemnat que l'ocupació israeliana estavella el crim de genocidi amb aquestes massacres", així com "l'alineament nord-americà amb l'ocupació israeliana i el seu suport militar amb armes i donant-li llum verda per continuar amb aquest genocidi". Així, ha responsabilitzat "plenament" a Israel i als Estats Units "d'aquests crims contra la humanitat i contra el Dret Internacional".

Diferents mitjans palestins com el diari 'Filastín' ja han notificat la mort d'almenys cinc nens en el bombardeig, i fins i tot parlen d'un balanç de 31 morts i 50 ferits.

Per la seva banda, l'Exèrcit d'Israel ha confirmat el bombardeig contra una escola de la UNRWA que albergava a "terroristes de Hamas" en el seu interior, entre els quals hi hauria membres de les forces que van assaltar Israel el passat 7 octubre.

"Avions de combat sota la direcció de les forces de la 99 Divisió, la Divisió d'Intel·ligència i el Shin Bet han atacat un recinte utilitzat per l'organització terrorista Hamas situat a l'interior d'una escola de la UNRWA", han publicat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el seu compte de la xarxa social X.

En aquest sentit, ha acusat als milicians de Hamas de fer servir l'edifici com a emplaçament i per "dirigir el terror", al mateix temps que servia com a refugi de civils.

"Abans de l'atac es van prendre moltes mesures per reduir la possibilitat de danys a les persones no implicades. Com a part d'aquests esforços, es van dur a terme inspeccions des de l'aire, l'ús de contactes precisos i informació d'intel·ligència addicional", han afegit les FDI.