Almenys 26 morts per la confluència de tres tempestes sobre Filipines

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 26 persones han mort i 33 han resultat ferides com a conseqüència de les tres tempestes que han confluït sobre l'arxipèlag de Filipines: la tempesta tropical 'Opong', el supertifó 'Nando' i la depressió tropical 'Mirasol'.
El Consell Nacional de Gestió i Reducció del Risc en Desastres de Filipines ha confirmat aquest diumenge 22 morts que se sumarien als quatre morts dels quals ja va informar dissabte. A més hi ha 14 persones desaparegudes.
L'organisme estima que les tempestes han deixat 738.714 famílies afectades i gairebé 2,8 milions d'individus. D'aquest total, 163.317 persones de 46.611 famílies han hagut de ser reallotjades als 2.680 centres d'acolliment habilitats, segons recull el diari 'Phil Star'.
A més hi ha 2.606 passatgers encallats per les interrupcions als mitjans de transport, 928 de ferris. També s'ha informat de 8.916 cases danyades: 7.297 amb danys parcials i 1.619 amb danys irrecuperables. Així mateix hi ha importants danys en l'agricultura per valor de més d'un milió de 'pesos' (uns 14.700 euros).
Fins a 53 zones han estat declarades en estat de calamitat, la qual cosa permet recórrer als fons per a desastres per cobrir les despeses de les persones afectades i començar a repartir ajuda per a la reconstrucció. Així mateix s'implanta una congelació de preus de productes bàsics per evitar especulació.