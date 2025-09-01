Almenys 250 morts i 500 ferits per un sisme de magnitud 6 en l'est d'Afganistan

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
Al voltant de 250 persones han mort i 500 han resultat ferides a conseqüència d'un sisme de 6,0 en l'escala de Ritcher que ha sacsejat en les últimes hores d'aquest diumenge l'est d'Afganistan, a la seva frontera amb Pakistan on també s'han sentit els tremolors i rèpliques.
L'Autoritat de Preparació per a Desastres Naturals de la província de Kunar, en el nord-est d'Afganistan, han confirmat aquesta xifra en un comunicat recollit per la cadena de televisió Tolo News, en el qual han precisat que es tracta d'un balanç preliminar sobre els districtes de Nurgal, on diversos pobles han quedat soterrats, Sawkay, Watapur, Manogi i Xapa Dara.
Hores abans, el portaveu dels serveis sanitaris de la província veïna de Nangarhar, Ajmal Darwaish, ha confirmat almenys nou morts i 25 ferits, mentre que també s'han registrat desenes de damnificats a la província de Lagmán.