Almenys 25 morts i 120 ferits en bombardejos israelians contra una escola i un hospital al centre de Gaza

El Govern gazià denuncia atacs contra més de 190 centres d'acolliment de persones desplaçades des de fa un any

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 25 persones han mort i 120 han resultat ferides en dos bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra una escola que albergava a persones desplaçades al campament de refugiats de Nuseirat i contra tendes de campanya que estaven instal·lades a l'Hospital dels Màrtirs d'Al-Aqsa (Deir al-Balà), al centre de la Franja de Gaza, en el marc de l'ofensiva desencadenada després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres faccions palestines.

Les autoritats gazianes han indicat que un atac israelià contra l'escola 'Mufti', al camp de Nuseirat, ha matat a 22 persones, inclosos 15 nens i dones, i ha ferit a 80 persones. L'oficina de mitjans del Govern de Gaza ha assegurat que l'Exèrcit d'Israel "sabia" que a l'escola "hi havia milers de nens i dones desplaçades de les seves llars i els barris de les quals havien sigut bombardejats". "Van atacar l'escola malgrat que estava en una zona que l'ocupació no va classificar com a zona de combat", ha criticat.

Segons ha indicat a través d'un comunicat publicat al seu canal de Telegram, "amb aquesta massacre el nombre de centres d'acolliment i desplaçats bombardejats ascendeix a 191". "Aquest nou crim se suma a la difícil situació sanitària que es viu a la província central, on viuen actualment més d'un milió de persones", ha indicat, agregant que l'Hospital Màrtirs d'Al-Aqsa "no pot proporcionar serveis mèdics adequats a totes aquestes enormes quantitats de desplaçats" pel "gran amuntegament i nombrosos ferits que arriben a tota hora".

Per la seva banda, Hamas ha declarat que "l'horrible massacre comesa" per Israel "és una insistència en la seva guerra d'extermini", la qual "no s'hauria atrevit a continuar" si no fos per "la cobertura proporcionada per l'Administració nord-americana i el silenci internacional".

"Fem una crida a la comunitat internacional i a Nacions Unides perquè assumeixin les seves responsabilitats jurídiques i morals davant d'aquests crims repetits, i prenguin mesures immediates per detenir l'agressió en curs, i perquè els líders d'aquesta entitat terrorista rendeixin comptes pels seus crims i violacions contra el nostre poble palestí i els pobles de la regió", ha instat, segons recull el diari palestí 'Filastin', vinculat a Hamas.